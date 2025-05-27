Стародубцева / Децюк – Дартрон / Ракотоманга. Смотреть онлайн. LIVE

27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева начнет выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Франции 2025.

В 1/32 финала украинка вместе с Анастасией Децюк (Чехия) сыграет против французского тандема Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона. Поединок состоится вторым запуском на корте №4 после игры Хидзиката / Кецманович – Кэш / Гласспул. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

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Стародубцева и Децюк попали в парную сетку из альтернативного списка после отказа от выступления дуэта Сорана Кырстя / Анна Калинская.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Калининой и Сюй Ифань, либо против Бабош и Стефани.

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