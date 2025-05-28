Алонсо выбрал вратаря, который вытеснит Куртуа. Все зависит от Лунина

Мадридский «Реал» может подписать испанского вратаря лондонского «Арсенала» Давида Раю, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, трансфер 29-летнего футболиста является желанием нового главного тренера команды Хаби Алонсо, но он состоится только в том случае, если Андрей Лунин покинет королевский клуб.

Отмечается, что, по мнению Хаби, Давид Рая имеет потенциал, чтобы вытеснить из основы «сливочных» бельгийца Тибо Куртуа.

Давид Рая в сезоне 2024/25 провел 55 поединков на клубном уровне, пропустив 50 голов и 19 раз сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет аргентинского полузащитника Нико Паса.