Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Испания
28 мая 2025, 12:28 |
476
0

Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема

Пеп Гвардиола готов отпустить Родри из «Ман Сити» только при одном условии

28 мая 2025, 12:28 |
476
0
Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола согласился отпустить 28-летнего футболиста в королевский клуб, но лишь при одном условии - если в обратном направлении уедет английский хавбек Джуд Беллингем.

Родри на данный момент является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».

В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел лишь 4 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Джуда Беллингема 51 поединок, 14 забитых мяч и 14 голевых передач в нынешней кампании.

По теме:
Покинет Украину. Лучший вратарь Премьер-лиги попрощался с командой
«Будет два трансфера». Маркевич прокомментировал сделку между клубами УПЛ
Бывший футболист Динамо рассказал о возможном возвращении в киевский клуб
Пеп Гвардиола Родри Джуд Беллингем трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Realmadridexclusivo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Авто/мото | 28 мая 2025, 10:00 6
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен
Как Норрис переиграл Феррари, а Ферстаппен упустил шанс опередить Макларен

Анализ Гран-при Монако. Разберем, кто мог удивить и кому это удалось, а кому нет

Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28 мая 2025, 04:55 7
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека

Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду

Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
Футбол | 28.05.2025, 09:49
Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
Наставник Бетиса: «На групповом этапе сказал Мареске: Увидимся в Польше»
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Футбол | 27.05.2025, 21:33
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двухразовая олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
Стародубцева в статусе лаки-лузера пробилась во второй раунд Ролан Гаррос
26.05.2025, 14:22 18
Теннис
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
Не пожалеют денег. Реал нашел таланта, который лучше Ламина Ямаля
26.05.2025, 08:53 3
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 3
Бокс
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 28
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 42
Футбол
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем