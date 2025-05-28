Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Realmadridexclusivo.

По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола согласился отпустить 28-летнего футболиста в королевский клуб, но лишь при одном условии - если в обратном направлении уедет английский хавбек Джуд Беллингем.

Родри на данный момент является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».

В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел лишь 4 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Джуда Беллингема 51 поединок, 14 забитых мяч и 14 голевых передач в нынешней кампании.