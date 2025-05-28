Реал хочет подписать лучшего игрока в мире. Придется отдать Беллингема
Пеп Гвардиола готов отпустить Родри из «Ман Сити» только при одном условии
Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри, сообщает издание Realmadridexclusivo.
По информации источника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола согласился отпустить 28-летнего футболиста в королевский клуб, но лишь при одном условии - если в обратном направлении уедет английский хавбек Джуд Беллингем.
Родри на данный момент является лучшим футболистом мира, ведь в 2024 году получил «Золотой мяч».
В сезоне 2024/25 из-за травмы крестообразных связок Родри провел лишь 4 матча на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. На счету Джуда Беллингема 51 поединок, 14 забитых мяч и 14 голевых передач в нынешней кампании.
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