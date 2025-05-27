Потеря для Реброва. Основной хавбек пропустит матчи сборной Украины

Полузащитник Полесья и сборной Украины Александр Назаренко объявил, что из-за травмы выбыл ориентировочно на месяц и не поедет с национальной командой в Канаду на контрольные матчи в рамках подготовки к отбору ЧМ-2026.

Назаренко был в основном списке наставника Сергея Реброва.

«Для полного восстановления мне нужен месяц. К сожалению, в Канаду я не поеду», – сказал Назаренко.

В сезоне 2024/25 игрок забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.

Сборная Украины 7 и 10 июня сыграет контрольные матчи с Канадой и Новой Зеландией. В списке Реброва отсутствуют многие основные игроки – из-за травм (Артем Довбик) или из-за поездки на молодежный Евро-2025 (Владислав Ванат, Владимир Бражко).