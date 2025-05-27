26 мая бывшая первая ракетка мира Наоми Осака проиграла Пауле Бадосе в первом раунде Ролан Гаррос 2025.

После завершения встречи японка пришла на пресс-конференцию. Во время одного из своих ответом Наоми не сдержала слез и на время покинула прес-зону, после чего все же вернулась и завершила общение с журналистами.

Ответ Осаки, который вызвал у нее слезы:

«Со временем мне все больше кажется, что я должна играть лучше. Я ненавижу разочаровывать людей. Так что даже с Патриком [Муратоглу] – я недавно подумала: он ведь ушел от работы с величайшей теннисисткой в истории [Сереной Уильямc] к… Что это бл**ь такое? [про себя]».

ВИДЕО. Слезы Осаки: «Он ушел от лучшей теннисистки к... Что это бл**ь?»