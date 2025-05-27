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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 12:55 |
1851
2

ВИДЕО. Слезы Осаки: «Он ушел от лучшей теннисистки к... Что это бл**ь?»

Наоми после поражения Пауле Бадосе на Ролан Гаррос заплакала на пресс-конференции

27 мая 2025, 12:55 |
1851
2
ВИДЕО. Слезы Осаки: «Он ушел от лучшей теннисистки к... Что это бл**ь?»
Наоми Осака

26 мая бывшая первая ракетка мира Наоми Осака проиграла Пауле Бадосе в первом раунде Ролан Гаррос 2025.

После завершения встречи японка пришла на пресс-конференцию. Во время одного из своих ответом Наоми не сдержала слез и на время покинула прес-зону, после чего все же вернулась и завершила общение с журналистами.

Ответ Осаки, который вызвал у нее слезы:

«Со временем мне все больше кажется, что я должна играть лучше. Я ненавижу разочаровывать людей. Так что даже с Патриком [Муратоглу] – я недавно подумала: он ведь ушел от работы с величайшей теннисисткой в истории [Сереной Уильямc] к… Что это бл**ь такое? [про себя]».

ВИДЕО. Слезы Осаки: «Он ушел от лучшей теннисистки к... Что это бл**ь?»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Такий абсолютно непересічний талант вкопувати в яму через свої психи. Це дуже прикро. І наче не юніорка вже й має за спиною 4 виграних шоломи, а таргани в голові так і гризуть Наомі. Удачі їй звичайно, але з таким мисленням вона вже ніколи не виграє навіть якусь водокачку.
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