Челси получит еврокубковый бан за допинг Мудрика? Ответ спортюриста

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, получит ли 24-летний футболист медаль в случае победы «Челси» в Лиге конференций и может ли его допинг-скандал повлиять на клуб.

– В случае победы «Челси» в Лиге конференций, будет ли Михаил Мудрик считаться победителем турнира или, как временно отстраненный за допинг, нет?

– Согласно Всемирному антидопинговому кодексу WADA, положительный допинг-тест спортсмена во время соревнований приводит к аннулированию его личного результата в этом соревновании, включая потерю любых уже полученных или потенциальных медалей, баллов или призов. Это означает, что в случае подтверждения нарушения, Михаил не будет считаться чемпионом или медалистом, даже если его команда получит титул. Такой принцип подтверждается и практикой Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Например, в решении CAS 2008/A/1545 отмечено, что любой случай допинга во время соревнований автоматически приводит к аннулированию результата спортсмена со всеми последствиями, включая лишение медалей и призов.

– Возможны ли в таком случае негативные последствия для «Челси»?

– Для команды в целом правила являются более мягкими, если речь идет о единичном нарушении. Статьей 11 Кодекса WADA установлено, что санкции против всей команды применяются только при множественных нарушениях. Согласно Антидопинговым правилам самой УЕФА, если более двух игроков одной команды были пойманы на допинге в пределах одного турнира, УЕФА может применить санкции к команде. Зато в случае единичного нарушения командный результат сохраняется.

В качестве примера можно привести кейс Алехандро «Папу» Гомеса. После обнаружения в пробе этого футболиста тербуталина, его личные достижения были аннулированы. Однако ни сборная Аргентины, ни клуб «Севилья» не потеряли своих титулов чемпиона мира 2022 и победителя Лиги Европы 2023. Аналогично, когда вратарь «Аякса» Андре Онана получил 12-месячную дисквалификацию за допинг в 2021 году, его клуб продолжил соревнования и выиграл чемпионат Нидерландов. Однако сам Онана не принимал дальнейшего участия в турнире и позже не получил никаких титулов и наград.