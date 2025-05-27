Мадридский «Реал» официально представил нового главного тренера – Хаби Алонсо.

43-летний наставник выступил на пресс-конференции после своего назначения.

«Это особый день, который я отмечу в своем календаре на всю жизнь. Счастлив находиться здесь – в месте, которое считаю своим домом. Моя связь с «Реалом» никогда не прерывалась. Есть ощущение, что это начало новой эпохи. Спасибо президенту Флорентино Пересу за доверие», – сказал он. В качестве игрока

Алонсо защищал цвета «Реала» с 2009 по 2014 год, после чего перешел в «Баварию». В мадридский клуб он вернулся из леверкузенского «Байера», который под его руководством завоевал чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Германии в позапрошлом сезоне, установив рекордную серию из 51 матча без поражений.

Предыдущим главным тренером «Реала» был Карло Анчелотти, который теперь возглавит национальную сборную Бразилии.

ВИДЕО. Первые слова Хаби Алонсо в Реале