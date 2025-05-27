Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Патрик ван Леувен может возглавить «горожан»
«Александрия» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает Telegram-канал «INSIDE UPL».
По информации источника, недавно уволенный из харьковского «Металлиста 1925» специалиста вошел в шорт-лист «горожан» как одна из кандидатур на замену нынешнему главному тренеру команды Руслану Ротаню, но главным претендентом на должность все еще считается помощник Ротаня Алексей Антонов.
Интересно, что ранее появлялась информация, по которой Руслан Ротань заберет в житомирское «Полесье» весь свой тренерский штаб, включая Антонова.
Напомним, Патрик ван Леувен в течение нескольких месяцев возглавлял донецкий «Шахтер» в сезоне 2023/24.
Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.
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