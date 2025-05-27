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  4. Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 14:19 |
2238
5

Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера

Патрик ван Леувен может возглавить «горожан»

27 мая 2025, 14:19 |
2238
5
Александрия нашла сенсационную замену Ротаню. Иностранный экс-коуч Шахтера
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

«Александрия» интересуется нидерландским тренером Патриком ван Леувеном, сообщает Telegram-канал «INSIDE UPL».

По информации источника, недавно уволенный из харьковского «Металлиста 1925» специалиста вошел в шорт-лист «горожан» как одна из кандидатур на замену нынешнему главному тренеру команды Руслану Ротаню, но главным претендентом на должность все еще считается помощник Ротаня Алексей Антонов.

Интересно, что ранее появлялась информация, по которой Руслан Ротань заберет в житомирское «Полесье» весь свой тренерский штаб, включая Антонова.

Напомним, Патрик ван Леувен в течение нескольких месяцев возглавлял донецкий «Шахтер» в сезоне 2023/24.

Сезон УПЛ 2024/25 «Александрия» завершила на историческом 2-м месте в турнирной таблице, набрав 67 очков в 30 матчах чемпионата Украины.

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Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Александрия Металлист 1925 Руслан Ротань назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Алексей Антонов
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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ZANREGENT1993
Ван Леувен??
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+1
Юрий Щербань
Тіки не він,Олександрію він погубить,він у Металісті не зміг нічого зробити 
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0
Falko
Беріть Карасько - він теж у Шахтарі когось тренував.
Але було би прикольно, якби Ротань пішов до 25-х, а Леувен - йому назустріч )
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0
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Gargantua81
после откровенно провальной работы в 1925 касательно ван Левена возникли большие вопросы. 
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0
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