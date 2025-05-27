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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 11:29 | Обновлено 27 мая 2025, 12:08
954
1

Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25

Габриэль Диалло в первом раунде мейджора в трех сетах переиграл Франсиско Черундоло

27 мая 2025, 11:29 | Обновлено 27 мая 2025, 12:08
954
1
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

Канадский теннисист Габриэль Диалло (АТР 54) успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции 2025.

В первом раунде Диалло нанес неожиданное поражение 18-й ракетке мира Франсиско Черундоло из Аргентины в трех сетах за 2 часа и 12 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Франсиско Черундоло (Аргентина) [18] – Габриэль Диалло (Канада) – 5:7, 3:6, 4:6

Диалло во второй раз сыграл против Черундоло и во второй раз одержал победу. В октябре 2024 года Габриэль одолел Франсиско в полуфинале соревнований АТР 250 в Алматы.

Габриэль в третий раз в карьере выступает на кортах Ролан Гаррос и впервые сумел выиграть матч в основной сетке.

Для Диалло эта победа стала третьей над теннисистом из топ-20 рейтинга АТР. В 2023 году он обыграл Лоренцо Музетти (18-я ракетка мира на тот момент) в игре матчевого противостояния сборных Канады и Италии на Кубке Дэвиса, а в 2025 выбил Григора Димитрова (16-я ракетка на тот момент) в поединке 1/8 финала Мастерса в Мадриде.

Следующим соперником Габриэля будет представитель Нидерландов Таллон Грикспор.

Диалло имеет украинские корни. Его мама Ирина родом из Украины, а отец – из маленько села в Гвинее. Они познакомились в СССР, затем иммигрировали в Канаду и в 2001 году в Монреале родился Габриэль. У Диалло в описании страницы Instagram, помимо флага Канады и названия университета в Кентукки, также написано «козак».

Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсиско Черундоло
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Габриэль Диалло Франсиско Черундоло Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Vitaly Kozak
Молодець. Видно, що козак, а не моськаль.
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