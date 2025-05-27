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  4. ВИДЕО. Сакура не расцвела. Экс-первая ракетка вылетела с Ролан Гаррос 2025
Ролан Гаррос
27 мая 2025, 10:57 | Обновлено 27 мая 2025, 17:12
2475
1

ВИДЕО. Сакура не расцвела. Экс-первая ракетка вылетела с Ролан Гаррос 2025

Наоми Осака в эффектной форме потерпела поражение от Паулы Бадосы в матче первого круга

27 мая 2025, 10:57 | Обновлено 27 мая 2025, 17:12
2475
1
ВИДЕО. Сакура не расцвела. Экс-первая ракетка вылетела с Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

26 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 в Париже состоялся матч между Наоми Осакой (Япония, WTA 49) и Паулой Бадосой (Испания, WTA 10).

Японская теннисистка, которая в свое время занимала первое место в рейтинге WTA и имеет на своем счету четыре трофея Grand Slam, потерпела поражение от 10-й ракетки мира в трех сетах за 2 часа и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Наоми Осака (Япония) – Паула Бадоса (Испания) [10] – 7:6 (7:1), 1:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц. В третьей партии Наоми побеждала 3:1 с брейком, но растеряла преимущество.

Осака вышла на корт в эффектном наряде розовой сакуры. Наоми славится своим выбором необычной формы на большие турниры, но вот результаты не радуют.

Следующей соперницей Бадосы будет представительница Румынии Елена-Габриэла Русе (WTA 80).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Bernard6-9
Не на родной земле же играла
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