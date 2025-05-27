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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 09:40 | Обновлено 27 мая 2025, 09:41
565
1

Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос

Поединок 1/64 финала состоится 27 мая и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву

27 мая 2025, 09:40 | Обновлено 27 мая 2025, 09:41
565
1
Ангелина Калинина – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

26 мая на Ролан Гаррос, свою встречу первого круга проведут Ангелина Калинина (WTA 113) и Элина Аванесян (WTA 40).

Матч начнется в 14:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ангелина Калинина

Текущий сезон складывается для Калининой не лучшим образом, теннисистка одержала всего 8 побед в 19 встречах. Лучший результат украинка показала на своем первом турнире в Брисбене, когда дошла до полуфинала.

Сейчас спортсменка явно не в форме, так как одержала всего две победы в 10 встречах. Последний раз 28-летняя украинка играла на турнире в Руане, где уступила Элине Свитолиной.

Турнир в Мадриде Калинина пропустила из-за болезни, поэтому сложно определить, в какой она форме. Важно показать свой лучший теннис, тогда спортсменка сможет продемонстрировать хороший результат на этом турнире. Со старта сезона спортсменка потеряла в рейтинге 28 позиций.

Элина Аванесян

Нечем похвастаться в этом сезоне и армянской теннисистке, она одержала 11 побед в 22 играх. Лучшие результаты Аванесян в текущем сезоне показала на турнирах в Хобарте и Мериде, где доходила до полуфиналов.

Спортсменка играла на турнирах в Мадриде и Риме, но в обоих случаях проигрывала стартовые матчи, сначала американке Доулхайд – 4:6, 4:6, а потом итальянке Коччаретто – 2:6, 6:4, 1:6. Если посмотреть на статистику прошлых сезонов, будет видно, что Аванесян хорошо играла на грунте, но пока у нее без побед на этом покрытии в 2025.

Несмотря на не самые яркие результаты, 22-летняя теннисистка смогла на три позиции подняться в рейтинге со старта сезона. Возможно, удастся выстрелить на мейджоре.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было на Уимблдоне в прошлом году, букмекеры давали равные шансы на успех, но Аванесян одержала уверенную победу – 6:2, 6:3.

Прогноз

Встречаются примерно равные соперницы, которые подошли к турниру не в лучшей форме. Изначально, небольшим фаворитом считалась Калинина, но сейчас на бумаге уже больше шансов у армянской теннисистки.

Обе спортсменки способны показывать игру солидного уровня, однако, непонятно, чего ожидать от предстоящей битвы. Предлагаю сделать здесь ставку на тотал меньше 21,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,81.

Прогноз Sport.ua
Ангелина Калинина
27.05.2025 -
14:00
Элина Аванесян
Тотал меньше 21.5 1.81 Сделать ставку

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Ангелина Калинина Элина Аванесян Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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