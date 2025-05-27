27 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда как в женском, так и мужском одиночных разрядах. А также начнут поединки первого круга в парном.

Во вторник на кортах Парижа сыграют две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая

Ролан Гаррос 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Ангелина Калинина – Элина Аванесян

Ролан Гаррос 2025. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 2-й запуск (не ранее 14:00)

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк – Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]