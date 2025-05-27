Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая
Во вторник в Париже сыграют Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина
27 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда как в женском, так и мужском одиночных разрядах. А также начнут поединки первого круга в парном.
Во вторник на кортах Парижа сыграют две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая
Ролан Гаррос 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №13. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Ангелина Калинина – Элина Аванесян
Ролан Гаррос 2025. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №4. 2-й запуск (не ранее 14:00)
Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк – Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]
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