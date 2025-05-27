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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 09:28 | Обновлено 27 мая 2025, 09:30
1278
0

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая

Во вторник в Париже сыграют Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина

27 мая 2025, 09:28 | Обновлено 27 мая 2025, 09:30
1278
0
Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

27 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи первого раунда как в женском, так и мужском одиночных разрядах. А также начнут поединки первого круга в парном.

Во вторник на кортах Парижа сыграют две представительницы Украины: Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос 2025 на 27 мая

Ролан Гаррос 2025. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №13. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Ангелина Калинина Элина Аванесян

Ролан Гаррос 2025. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №4. 2-й запуск (не ранее 14:00)

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк – Эмелин Дартрон / Тианцоа Сара Ракотоманга Раджаона [WC]

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Юлия Стародубцева Анастасия Децюк Ангелина Калинина Элина Аванесян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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