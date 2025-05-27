Капитан Оболони: «Оболонь от вылета спас приход Шищенко»

Футболисты «Оболони» после провального старта в УПЛ сумели оправиться и в итоге смело могут записать текущий сезон себе в актив.

Капитан «пивоваров» Владислав Приймак в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло киевлянам добиться перелома:

– Не буду оригиналом, когда скажу, что подавляющее большинство экспертов после стартовых неудач считали нас главными претендентами на вылет. Однако мы доказали, что нас рано начали хоронить.

– И кто стал спасителем?

– Все кардинально изменилось с появлением у руля Сергея Шищенко. И речь идет собственно не только о тренировочном процессе, но и значительное расширение тактического арсенала, микроклимат в команде. Бросалось в глаза, что новый тренерский штаб пытается учитывать каждую мелочь. Постепенно это начало приносить дивиденды.

И после продуктивно проведенного турецкого сбора, качественной селекционной работы, «Оболонь» весной уже была совсем другой командой. Боеспособной, уверенной в своих силах, со стабильным составом, что способствовало стабилизации игры.

– Из сыгранных матчей, какие больше всего запомнились?

– С «Вересом» в Ровно, с «Динамо», которому мы хотя и крупно проиграли, но не по игре, ведь по созданным голевым моментам превосходили чемпиона.

– Были ли в составе «Оболони» игроки, которые тебя приятно удивили?

– Да, открытием сезона смело можно назвать нашего 18-летнего вратаря Дениса Марченко. Он часто выручал.

– Текущий сезон уже стал для «Оболони» историей, чего ждете от следующего?

– Сейчас важно качественно поработать над допущенными ошибками, сделать правильные выводы. Если сохранится нынешний состав и при условии укрепления нескольких позиций, то, убежден, что и в дальнейшем будем прогрессировать.

В качестве примера надо брать «Александрию». Когда «горожан» только возглавил Руслан Ротань, то у них далеко не все получалось. Но клубные боссы доверяли руководителю, во всем поддерживали. И были вознаграждены: совместными усилиями «Александрия» стала грозой авторитетов, заслуженно завоевав серебряные медали.

Ранее президент «Оболони» прокомментировал работу главного тренера киевлян Сергея Шищенко.