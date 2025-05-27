Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель

Мадридский «Реал» интересуется португальским опорным полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, для нового главного тренера команды Хаби Алонсо 20-летний футболист является первым пазлом для создания нового «галактикос», который специалист хочет собрать под своим руководством.

В сезоне 2024/25 Жоау Невеш провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Алексисом Макаллистером.