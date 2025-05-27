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  4. Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Испания
27 мая 2025, 11:05 |
2266
1

Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель

Мадридский клуб хочет забрать у «ПСЖ» Жоау Невеша

27 мая 2025, 11:05 |
2266
1
Алонсо хочет собрать новый галактикос в Реале. Известна его первая цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Невеш

Мадридский «Реал» интересуется португальским опорным полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Жоау Невешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, для нового главного тренера команды Хаби Алонсо 20-летний футболист является первым пазлом для создания нового «галактикос», который специалист хочет собрать под своим руководством.

В сезоне 2024/25 Жоау Невеш провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Алексисом Макаллистером.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Цікаво, чи великий кредит довіри у Алонсо від керівництво. І скільки часу йому дадуть на перебудову команду.
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