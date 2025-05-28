Игрок сборной Украины не исключает варианта с трансфером в Бразилию
Главное для Ефима Конопли – это клуб, город и предложение
Правый защитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Ефим Конопля высказался относительно желаемого места продолжения карьеры:
«Каждый футболист мечтал играть в Англии. Это Жора Судаков говорил, еще много ребят. Это, конечно, мечта для всех. Но для меня абсолютно неважно, какая лига, какой клуб. Это надо смотреть индивидуально на клуб, на страну и на то, что они предлагают. Хотя это будет Бразилия, но мне будет нравиться клуб, город, предложение – почему бы и нет?».
Ранее Ефим Конопля сообщил, что ведет переговоры о новом контракте с донецким «Шахтером».
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