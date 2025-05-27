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Англия
27 мая 2025, 04:01 | Обновлено 27 мая 2025, 04:52
82
0

Фернандеш стал лидером по интересному показателю в АПЛ

Португалец больше всего создал возможностей для своих партнеров

27 мая 2025, 04:01 | Обновлено 27 мая 2025, 04:52
82
0
Фернандеш стал лидером по интересному показателю в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

30-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился интересным достижением в чемпионате.

На счету Фернандеша 91 созданный момент для своих партнеров.

Это лучший показатель этого сезона в Английской Премьер-лиге.

Вторыми финишировали Коул Палмер из «Челси» и Мохамед Салах с «Манчестер Сити», у которых по 89 созданных моментов.

Несмотря на провал «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, Бруну Фернандеш провел неплохой сезон. На счету полузащитника - 57 сыгранных матчей во всех турнирах и 19 забитых мячей.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш статистика
Александр Сильченко Источник: Squawka
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