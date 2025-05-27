Фернандеш стал лидером по интересному показателю в АПЛ
Португалец больше всего создал возможностей для своих партнеров
30-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился интересным достижением в чемпионате.
На счету Фернандеша 91 созданный момент для своих партнеров.
Это лучший показатель этого сезона в Английской Премьер-лиге.
Вторыми финишировали Коул Палмер из «Челси» и Мохамед Салах с «Манчестер Сити», у которых по 89 созданных моментов.
Несмотря на провал «Манчестер Юнайтед» в чемпионате, Бруну Фернандеш провел неплохой сезон. На счету полузащитника - 57 сыгранных матчей во всех турнирах и 19 забитых мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм
Известный украинский тренер расхвалил Евгения Коноплянку