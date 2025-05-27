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27 мая 2025, 03:36 |
410
0

ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота

Максим Дячук женился на Марии Олейниковой

27 мая 2025, 03:36 |
410
0
ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота
Instagram. Максим Дячук и Мария Олейникова

Защитник «Динамо» Максим Дячук официально оформил отношения с Марией Олейниковой.

Свадьба состоялась 26 мая на Днепре, несмотря на дождь. Гости укрылись под зонтами.

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Пока Мария шла под песню Ланы Дель Рей, Дячук появился под хит Степана Гиги, подняв настроение гостям.

Среди гостей были футболисты «Динамо» — Шапаренко, Дубинчак, Михайленко и другие.

Церемония была очень красивой, но в то же время и веселой. Все чудесно провели время.

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фото Динамо Киев Максим Дячук свадьба lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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