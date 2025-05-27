ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота
Максим Дячук женился на Марии Олейниковой
Защитник «Динамо» Максим Дячук официально оформил отношения с Марией Олейниковой.
Свадьба состоялась 26 мая на Днепре, несмотря на дождь. Гости укрылись под зонтами.
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Пока Мария шла под песню Ланы Дель Рей, Дячук появился под хит Степана Гиги, подняв настроение гостям.
Среди гостей были футболисты «Динамо» — Шапаренко, Дубинчак, Михайленко и другие.
Церемония была очень красивой, но в то же время и веселой. Все чудесно провели время.
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