ВИДЕО. Роскошная свадьба футболиста Динамо на Днепре. Красота

Защитник «Динамо» Максим Дячук официально оформил отношения с Марией Олейниковой.

Свадьба состоялась 26 мая на Днепре, несмотря на дождь. Гости укрылись под зонтами.

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Пока Мария шла под песню Ланы Дель Рей, Дячук появился под хит Степана Гиги, подняв настроение гостям.

Среди гостей были футболисты «Динамо» — Шапаренко, Дубинчак, Михайленко и другие.

Церемония была очень красивой, но в то же время и веселой. Все чудесно провели время.