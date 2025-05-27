ФОТО. Как Шовковский отмечает первое чемпионство в роли тренера

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отпраздновал первое чемпионство в УПЛ и отправился отдыхать с женой Мариной Кутеповой.

Пара посетила парк с оленями под Киевом, где Шовковский дал новорожденному олененку имя Чемпион.

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Марина Кутепова рассказала, что они ловили рыбу, наслаждались природой и теплым дождём, а вечер провели за чашкой чая у камина:

«Промокли до нитки, но безмерно счастливы. Сегодня нашли новорождённого оленёнка и назвали его Чемпионом. Наловили карасей, пообедали под открытым небом, насладились тёплым дождём, который обнимал землю, словно песня.

А теперь — самое время укутаться в тепло большого камина, взять чашку ароматного чая и погрузиться в беседы с друзьями. Жизнь — в этих простых, но волшебных моментах», — добавила жена Шовковского, Марина Кутепова.