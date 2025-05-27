ФОТО. Как Шовковский отмечает первое чемпионство в роли тренера
Шовковский отправился с женой на отдых
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский отпраздновал первое чемпионство в УПЛ и отправился отдыхать с женой Мариной Кутеповой.
Пара посетила парк с оленями под Киевом, где Шовковский дал новорожденному олененку имя Чемпион.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Марина Кутепова рассказала, что они ловили рыбу, наслаждались природой и теплым дождём, а вечер провели за чашкой чая у камина:
«Промокли до нитки, но безмерно счастливы. Сегодня нашли новорождённого оленёнка и назвали его Чемпионом. Наловили карасей, пообедали под открытым небом, насладились тёплым дождём, который обнимал землю, словно песня.
А теперь — самое время укутаться в тепло большого камина, взять чашку ароматного чая и погрузиться в беседы с друзьями. Жизнь — в этих простых, но волшебных моментах», — добавила жена Шовковского, Марина Кутепова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин Ямаль не видит своего будущего в другом клубе
Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»