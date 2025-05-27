Болельщики Наполи устроили теплый прием команды с титулом Серии А

Во время чемпионского парада весь Неаполь остановился только ради празднования этого достижения.

Команду с титулом встречали на улицах города тысячи болельщиков.

Фанаты клуба зажгли файеры и превратили улицы Неаполя в цвета футбольного клуба «Наполи».

В своей истории «неаполитанцы» четыре раза праздновали победу в Италии. Из них два титула были добыты в последних трех сезонах. До этого времени команда побеждала в элитном дивизионе Италии в 1987 и 1990 годах.

В этом сезоне «Наполи» обошел «Интер» на одно очко. Клуб из Неаполя за 38 матчей одержал 24 победы, 10 ничьих и в 4 матчах потерпел поражение.