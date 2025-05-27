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Италия
27 мая 2025, 02:54 | Обновлено 27 мая 2025, 02:56
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0

Болельщики Наполи устроили теплый прием команды с титулом Серии А

Неаполь готов праздновать несколько дней

27 мая 2025, 02:54 | Обновлено 27 мая 2025, 02:56
9
0
Болельщики Наполи устроили теплый прием команды с титулом Серии А
Napoli

Во время чемпионского парада весь Неаполь остановился только ради празднования этого достижения.

Команду с титулом встречали на улицах города тысячи болельщиков.

Фанаты клуба зажгли файеры и превратили улицы Неаполя в цвета футбольного клуба «Наполи».

В своей истории «неаполитанцы» четыре раза праздновали победу в Италии. Из них два титула были добыты в последних трех сезонах. До этого времени команда побеждала в элитном дивизионе Италии в 1987 и 1990 годах.

В этом сезоне «Наполи» обошел «Интер» на одно очко. Клуб из Неаполя за 38 матчей одержал 24 победы, 10 ничьих и в 4 матчах потерпел поражение.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи болельщики
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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