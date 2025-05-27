ФОТО. У Карима Бензема – новая девушка. Она – звезда кино

Карим Бензема подтвердил отношения с актрисой Линой Кудри на красной дорожке Каннского фестиваля.

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» поддержал её на премьере фильма «В аду Кабула». Их отношения начались прошлой осенью. Оба имеют алжирское происхождение.

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Ранее Бензема был в серьёзных отношениях с моделью Джордан Озуной, с которой воспитывает четвёртого ребёнка.

Также у него есть дети от бывшей жены Коры Готьё и модели Хлои де Лоне.