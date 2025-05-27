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27 мая 2025, 02:55 |
41
0

ФОТО. У Карима Бензема – новая девушка. Она – звезда кино

У Карима Бензема новая любовь

27 мая 2025, 02:55 |
41
0
ФОТО. У Карима Бензема – новая девушка. Она – звезда кино
Instagram. Карим Бензема и Лина Кудри

Карим Бензема подтвердил отношения с актрисой Линой Кудри на красной дорожке Каннского фестиваля.

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» поддержал её на премьере фильма «В аду Кабула». Их отношения начались прошлой осенью. Оба имеют алжирское происхождение.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее Бензема был в серьёзных отношениях с моделью Джордан Озуной, с которой воспитывает четвёртого ребёнка.

Также у него есть дети от бывшей жены Коры Готьё и модели Хлои де Лоне.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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