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27 мая 2025, 02:43 |
138
0

ФОТО. Бывшая девушка экс-игрока Барселоны сфотографировалась голышом

Джессика Гойкоэчеа любит провоцировать

27 мая 2025, 02:43 |
138
0
ФОТО. Бывшая девушка экс-игрока Барселоны сфотографировалась голышом
Instagram. Джесика Гойкоэчеа

Бывшая девушка триумфатора Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марка Бартры Джесика Гойкоэчеа вновь привлекла внимание откровенными снимками.

Она продвигает свой бренд купальников GOI, который предпочитает и партнерша Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На новых фото с отдыха Джесика позирует в мини-бикини и без верхней части, демонстрируя смелый образ.

Модельная карьера Джесики началась в 2014 году с любительских съемок, а с 2016 года она работает с крупными контрактами.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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