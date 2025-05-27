ФОТО. Бывшая девушка экс-игрока Барселоны сфотографировалась голышом

Бывшая девушка триумфатора Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Марка Бартры Джесика Гойкоэчеа вновь привлекла внимание откровенными снимками.

Она продвигает свой бренд купальников GOI, который предпочитает и партнерша Криштиану Роналду – Джорджина Родригес.

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На новых фото с отдыха Джесика позирует в мини-бикини и без верхней части, демонстрируя смелый образ.

Модельная карьера Джесики началась в 2014 году с любительских съемок, а с 2016 года она работает с крупными контрактами.