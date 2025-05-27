Полузащитник Оболони назвал причину, которая позволила клубу не вылететь

Полузащитник киевской «Оболони» Виталий Груша прокомментировал победу над «Левым Берегом» (1:0) в матче 30-го тура УПЛ, а также сообщил, кто, по его мнению, стал ключом успеха команды, который помог избежать вылета из Премьер-лиги.

"Такой момент получился, Бычек мне сбросил и оставалось только бить – так я и сделал.

После перерыва мы увидели, как их команда играет, нам дали больше шансов, мы увидели больше свободных зон. Хорошо, что так сложилось, что мы выиграли эту игру.

При Шищенко у нас изменились тактика, подход к игре, план на игру, дисциплина. Этот приход очень изменил нашу игру и нашу команду".