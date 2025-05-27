Другие новости27 мая 2025, 00:06 |
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ФОТО. Звезда Динамо показал новую возлюбленную на свадьбе одноклубника
Владислав Ванат и его новая любовь
27 мая 2025, 00:06 |
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Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат появился с новой избранницей на свадьбе одноклубника Максима Дячука.
Форварда «Динамо» сопровождала одесситка грузинского происхождения Милана Кухилава, которая активно поддерживает его, в том числе на выездных матчах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Известно, что её отца называли влиятельной фигурой в криминальных кругах юга Украины, а брат дружил с Артёмом Милевским.
Пара не скрывает отношений — на церемонии футболист нежно обнимал девушку.
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