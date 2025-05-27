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27 мая 2025, 00:06 |
953
1

ФОТО. Звезда Динамо показал новую возлюбленную на свадьбе одноклубника

Владислав Ванат и его новая любовь

27 мая 2025, 00:06 |
953
1
ФОТО. Звезда Динамо показал новую возлюбленную на свадьбе одноклубника
Instagram. Владислав Ванат и Милана Кухилава

Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат появился с новой избранницей на свадьбе одноклубника Максима Дячука.

Форварда «Динамо» сопровождала одесситка грузинского происхождения Милана Кухилава, которая активно поддерживает его, в том числе на выездных матчах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Известно, что её отца называли влиятельной фигурой в криминальных кругах юга Украины, а брат дружил с Артёмом Милевским.

Пара не скрывает отношений — на церемонии футболист нежно обнимал девушку.

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фото lifestyle Владислав Ванат Динамо Киев девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Максим Дячук
Максим Лапченко Источник: Instagram
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dimando560
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