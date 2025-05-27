ФОТО. Звезда Динамо показал новую возлюбленную на свадьбе одноклубника

Лучший бомбардир УПЛ Владислав Ванат появился с новой избранницей на свадьбе одноклубника Максима Дячука.

Форварда «Динамо» сопровождала одесситка грузинского происхождения Милана Кухилава, которая активно поддерживает его, в том числе на выездных матчах.

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Известно, что её отца называли влиятельной фигурой в криминальных кругах юга Украины, а брат дружил с Артёмом Милевским.

Пара не скрывает отношений — на церемонии футболист нежно обнимал девушку.