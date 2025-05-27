Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»
Португальский нападающий намекнул на уход из «Аль-Насра»
Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram, который может свидетельствовать о его уходе из клуба Про-лиги:
«Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем».
В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может продолжить карьеру в африканском клубе.
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