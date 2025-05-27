Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»
Саудовская Аравия
27 мая 2025, 00:08 |
1069
0

Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»

Португальский нападающий намекнул на уход из «Аль-Насра»

27 мая 2025, 00:08 |
1069
0
Криштиану РОНАЛДУ: «Эта глава завершена. А история?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост в Instagram, который может свидетельствовать о его уходе из клуба Про-лиги:

«Эта глава закончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем».

В сезоне 2024/25 Криштиану Роналду провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 35 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро, а его контракт с «Аль-Насром» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду может продолжить карьеру в африканском клубе.

По теме:
Аль-Фатех – Аль-Наср – 3:2. Как Роналду забил 936-й мяч. Видео голов, обзор
«Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко
Итоговая таблица. Аль-Наср проиграл с голом Роналду, но занял третье место
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы свободный агент
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
Футбол | 26 мая 2025, 18:48 12
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь

Мария Третяк напомнила о себе

Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
Футбол | 26 мая 2025, 22:18 0
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом

В греческом клубе складывается крайне непростая ситуация

Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Футбол | 26.05.2025, 03:11
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Реал принял предложение по трансферу Лунина. Куда его продадут?
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 26.05.2025, 11:39
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
25.05.2025, 08:57 2
Футбол
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
Легенда бокса: «Реванш Усика и Дюбуа? Он его вынесет, выбьет с ринга»
26.05.2025, 08:20 2
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43 1
Футбол
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23 1
Футбол
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
Вместе с Костюк. Четыре сеяные теннисистки вылетели из РГ-25 в первый день
26.05.2025, 03:49
Теннис
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 6
Футбол
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
БРИЕДИС: «Столько наркоты и алкоголя полностью испортили его»
25.05.2025, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем