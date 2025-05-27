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  4. «Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко
Англия
27 мая 2025, 00:53 |
316
0

«Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко

Арсенал ожидает достойное предложение по отношению к украинцу

27 мая 2025, 00:53 |
316
0
«Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Standard Sport Саймон Коллингз прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«У Александра Зинченко остался еще один год по контракту, и ему позволят уйти, если поступит достойное предложение. Дортмундская «Боруссия» была заинтересована в нем в январе», – написал Коллингз в своей статье для Standard Sport.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 22 млн евро.

Сообщалось, что трансфер Зинченко находится под угрозой.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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