«Ему разрешат уйти, если…» Журналист назвал условие для трансфера Зинченко

Журналист Standard Sport Саймон Коллингз прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«У Александра Зинченко остался еще один год по контракту, и ему позволят уйти, если поступит достойное предложение. Дортмундская «Боруссия» была заинтересована в нем в январе», – написал Коллингз в своей статье для Standard Sport.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Арсенал» 22 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Рыночная трансферная стоимость украинца составляет 22 млн евро.

Сообщалось, что трансфер Зинченко находится под угрозой.