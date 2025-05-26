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26 мая 2025, 23:36 | Обновлено 26 мая 2025, 23:45
595
0

ВИДЕО. Порноактрису вывели с матча АПЛ. Она хотела развлечь фанов

Бонни Блу вывели с футбольного матча

26 мая 2025, 23:36 | Обновлено 26 мая 2025, 23:45
595
0
ВИДЕО. Порноактрису вывели с матча АПЛ. Она хотела развлечь фанов
Instagram. Бонни Блю

Порноактрису Бонни Блу выгнали со стадиона «Сити Граунд» во время матча «Ноттингем Форест» с «Челси».

Она пришла замаскированной — в чёрном парике и кепке. Ей ранее запретили посещать этот стадион из-за профессии.

Видео показывает, как её выводили, а она сделала непристойный жест охраннику.

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Бонни известна рекордом — 1057 партнёров за 24 часа. Работала телеведущей, сейчас снимается в фильмах для взрослых и готовит документальный фильм.

Запрет связан именно с её деятельностью в секс-индустрии. Она считает, что развлекает болельщиков и помогает им проводить время без чрезмерного алкоголя.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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