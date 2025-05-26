ВИДЕО. Порноактрису вывели с матча АПЛ. Она хотела развлечь фанов

Порноактрису Бонни Блу выгнали со стадиона «Сити Граунд» во время матча «Ноттингем Форест» с «Челси».

Она пришла замаскированной — в чёрном парике и кепке. Ей ранее запретили посещать этот стадион из-за профессии.

Видео показывает, как её выводили, а она сделала непристойный жест охраннику.

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Бонни известна рекордом — 1057 партнёров за 24 часа. Работала телеведущей, сейчас снимается в фильмах для взрослых и готовит документальный фильм.

Запрет связан именно с её деятельностью в секс-индустрии. Она считает, что развлекает болельщиков и помогает им проводить время без чрезмерного алкоголя.