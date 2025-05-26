Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Звезда Ман Сити выбесил соседей. Всё – из-за одной причины
Другие новости
26 мая 2025, 22:47 |
652
0

ФОТО. Звезда Ман Сити выбесил соседей. Всё – из-за одной причины

Фил Фоден устроил шумную вечеринку

26 мая 2025, 22:47 |
652
0
ФОТО. Звезда Ман Сити выбесил соседей. Всё – из-за одной причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден снова рассердил соседей, устроив шумную вечеринку в честь 25-летия.

Мероприятие в «стиле рыбалки» прошло в его новом загородном доме в Чешире.

На празднике выступали диджеи и певица, а громкая музыка, по словам местных жителей, была слышна на километры вокруг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее семья Фодена уже получала жалобы на шумные вечеринки в Престбери.

В прошлом году соседи даже направили открытое письмо с просьбой к клубу вмешаться.

Известно, что Фоден увлечён рыбалкой: прошлым летом он предпочёл пятидневный отдых в палатке на озере вместо элитных курортов.

По теме:
ВИДЕО. Порноактрису вывели с матча АПЛ. Она хотела развлечь фанов
Во время чемпионского парада в фанатов Ливерпуля въехал автомобиль
ФОТО. Сексапильная теннисистка покинула реалити шоу. Из-за проблем в семье
фото Фил Фоден Манчестер Сити lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26 мая 2025, 09:55 2
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей

Стартует турнир в элитном дивизионе

Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 26 мая 2025, 06:50 20
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Определены потенциальные соперники Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Столичная команда будет сеяной в Q2, но затем несеяной в Q3

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Бокс | 26.05.2025, 08:59
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
Футбол | 26.05.2025, 22:18
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
Пушич может возглавить ПАОК, где Луческу конфликтует с президентом
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
Футбол | 26.05.2025, 18:48
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
Известный боксер объяснил, как рефери ошибся и принес Усику победу
25.05.2025, 00:27 6
Бокс
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
25.05.2025, 22:50 35
Футбол
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
Хаби Алонсо запретил Реалу делать этот трансфер. Он категорически против
25.05.2025, 09:23 1
Футбол
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 14
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43 1
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
Юрген КЛОПП: «Это большое разочарование, я просто выключил телевизор»
25.05.2025, 08:57 2
Футбол
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
Бывший абсолютный чемпион мира потерпел сенсационное поражение в Глазго
25.05.2025, 00:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем