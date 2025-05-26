ФОТО. Звезда Ман Сити выбесил соседей. Всё – из-за одной причины

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден снова рассердил соседей, устроив шумную вечеринку в честь 25-летия.

Мероприятие в «стиле рыбалки» прошло в его новом загородном доме в Чешире.

На празднике выступали диджеи и певица, а громкая музыка, по словам местных жителей, была слышна на километры вокруг.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее семья Фодена уже получала жалобы на шумные вечеринки в Престбери.

В прошлом году соседи даже направили открытое письмо с просьбой к клубу вмешаться.

Известно, что Фоден увлечён рыбалкой: прошлым летом он предпочёл пятидневный отдых в палатке на озере вместо элитных курортов.