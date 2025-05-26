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Италия
26 мая 2025, 21:51 |
669
0

Тренер, работавший в УПЛ, станет почетным гражданином Фоджи

Очередное признание в карьере Роберто Де Дзерби

26 мая 2025, 21:51 |
669
0
Тренер, работавший в УПЛ, станет почетным гражданином Фоджи
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который ныне работает с «Олимпиком» из Марселя, в ближайшее время обзаведется почетным званием.

3 июня Де Дзерби будет присвоено звание почетного гражданина Фоджи – признание, которое этот город ранее уже оказывал, например, Зденеку Земану.

Де Дзерби, гордившийся своими связями с городом, всегда подчеркивал привязанность к Фодже, где его любили не только за профессиональные качества, но и за человечность. Болельщики «красно-черных» даже прозвали Роберто «Маленьким гением» за его способность проникать в душу города и защищать его даже в самые трудные моменты.

Главным тренером «Фоджи» Де Дзерби работал с 2014 по 2016 год. Во втором сезоне наставнику почти удалось вывести «красно-черных» в итальянскую Серию В, однако в финальном раунде плей-офф подопечные Роберто все-таки упустили путевку в двухматчевом противостоянии с «Пизой» (2:4, 1:1).

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Роберто Де Дзерби Фоджа Марсель Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: StatoQuotidiano.it
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