Тренер, работавший в УПЛ, станет почетным гражданином Фоджи

Бывший наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который ныне работает с «Олимпиком» из Марселя, в ближайшее время обзаведется почетным званием.

3 июня Де Дзерби будет присвоено звание почетного гражданина Фоджи – признание, которое этот город ранее уже оказывал, например, Зденеку Земану.

Де Дзерби, гордившийся своими связями с городом, всегда подчеркивал привязанность к Фодже, где его любили не только за профессиональные качества, но и за человечность. Болельщики «красно-черных» даже прозвали Роберто «Маленьким гением» за его способность проникать в душу города и защищать его даже в самые трудные моменты.

Главным тренером «Фоджи» Де Дзерби работал с 2014 по 2016 год. Во втором сезоне наставнику почти удалось вывести «красно-черных» в итальянскую Серию В, однако в финальном раунде плей-офф подопечные Роберто все-таки упустили путевку в двухматчевом противостоянии с «Пизой» (2:4, 1:1).