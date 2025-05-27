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  4. Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 07:59 |
1752
2

Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму

Ибрахим Кане действительно может перейти из «Ворсклы» в столичный клуб

27 мая 2025, 07:59 |
1752
2
Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

Малийский фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане прокомментировал слухи о интересе к нему со стороны киевского «Динамо»:

«Да, это правда, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом, за «Ворсклой».

Также, по информации Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», Кане имеет на руках предложение из-за рубежа.

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Дядя дай миллион, дай миллион, дай миллион.
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0
_9Quantum19_
Абсолютно нелогічно і ганебно було б переходити у "Д" (К) з його мертвим антифутболом і договірними матчами
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-3
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