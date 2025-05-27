Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму

Малийский фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане прокомментировал слухи о интересе к нему со стороны киевского «Динамо»:

«Да, это правда, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом, за «Ворсклой».

Также, по информации Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», Кане имеет на руках предложение из-за рубежа.

В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.