Легионер подтвердил интерес со стороны Динамо. За него хотят солидную сумму
Ибрахим Кане действительно может перейти из «Ворсклы» в столичный клуб
Малийский фланговый полузащитник полтавской «Ворсклы» Ибрахим Кане прокомментировал слухи о интересе к нему со стороны киевского «Динамо»:
«Да, это правда, но на данный момент я ничего больше не могу сказать, потому что последнее слово за клубом, за «Ворсклой».
Также, по информации Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», Кане имеет на руках предложение из-за рубежа.
В сезоне 2024/25 Ибрахим Кане провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что «Ворскла» просит за своего игрока 1 миллион долларов.
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