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Испания
27 мая 2025, 09:20 | Обновлено 27 мая 2025, 10:21
998
0

Флик дерзко обратился к Лапорте. Заявление касалось Реала

Главный тренер «Барселоны» считает, что выиграть следующую Ла Лигу будет легче

27 мая 2025, 09:20 | Обновлено 27 мая 2025, 10:21
998
0
Флик дерзко обратился к Лапорте. Заявление касалось Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик обратился к президенту клуба Жоану Лапорту на фоне назначения Хаби Алонсо главным тренером мадридского «Реала»:

«Следующий сезон чемпионата будет легче, «Реал» будет страдать».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах. В итоге чемпионат Испании выиграла «Барселона». В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).

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Ханс-Дитер Флик Жоан Лапорта Барселона Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник
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