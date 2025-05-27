Флик дерзко обратился к Лапорте. Заявление касалось Реала

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик обратился к президенту клуба Жоану Лапорту на фоне назначения Хаби Алонсо главным тренером мадридского «Реала»:

«Следующий сезон чемпионата будет легче, «Реал» будет страдать».

В этом сезоне Ла Лиги «Реал» занял 2-е место в турнирной таблице, набрав 84 очка в 38 матчах. В итоге чемпионат Испании выиграла «Барселона». В Лиге чемпионов клуб дошел до стадии четвертьфиналов, где вылетел от «Арсенала» (1:5 по сумме двух матчей). В финале Кубка Испании команда проиграла «Барселоне» (2:3 в дополнительное время).