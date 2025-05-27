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  4. «А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 08:59 |
316
0

«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня

Бывший нападающий сборной Украины не удивлен, что горняки избрали Арду Турана

27 мая 2025, 08:59 |
316
0
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
ФК Александрия. Руслан Ротань

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко объяснил, почему Руслан Ротань не станет главным тренером донецкого «Шахтера».

– Вы уже упоминали, что Туран дорогой тренер. Как считаете, почему в этом случае не взять было Ротаня, у которого и опыта-то побольше на тренерской должности?

– А что Ротань может показать в еврокубках? Опыт – это не самое главное, когда у тебя новая команда и футболисты испуганные или несыгранные. Так что здесь Ротань ничего много бы и не сделал.

– А что, Туран сделает?

– Вот это и посмотрим. Не забывайте, что Шахтер всегда беспокоился о своем имидже и приглашал хороших иностранцев на должность главного тренера, хотя я не считаю Фонсеку и Каштру хорошими специалистами, потому что при них никто из футболистов не вырос.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с Ардой Тураном.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера Руслан Ротань Александрия
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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