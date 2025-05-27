«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко объяснил, почему Руслан Ротань не станет главным тренером донецкого «Шахтера».

– Вы уже упоминали, что Туран дорогой тренер. Как считаете, почему в этом случае не взять было Ротаня, у которого и опыта-то побольше на тренерской должности?

– А что Ротань может показать в еврокубках? Опыт – это не самое главное, когда у тебя новая команда и футболисты испуганные или несыгранные. Так что здесь Ротань ничего много бы и не сделал.

– А что, Туран сделает?

– Вот это и посмотрим. Не забывайте, что Шахтер всегда беспокоился о своем имидже и приглашал хороших иностранцев на должность главного тренера, хотя я не считаю Фонсеку и Каштру хорошими специалистами, потому что при них никто из футболистов не вырос.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с Ардой Тураном.