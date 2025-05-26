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Лига чемпионов
26 мая 2025, 20:11 | Обновлено 26 мая 2025, 20:12
775
6

Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф

Чеферин хотел бы допуска юношеских сборных из россии

26 мая 2025, 20:11 | Обновлено 26 мая 2025, 20:12
775
6
Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин решил выразить сожаление тому факту, что юношеские сборные россии отстранены от футбола. Якобы российские дети (про украинских ничего не сказал) страдают из-за войны.

Ранее Чеферин хотел вернуть юношеские сборные рф, но натолкнулся на противодействие многих европейских федераций.

«Это дети, они не могут голосовать на выборах. Некоторые нации оказались под давлением и решили не голосовать (за возвращение юношеских сборных – прим)».

«Естественно, в отношении взрослых команд из россии ничего не меняется. И не изменится, пока идет война», – сказал Чеферин.

В прошлом году УЕФА и ФИФА делали попытки вернуть юношеские сборные россии, однако влиятельные федерации (в их числе Англия) блокируют это решение.

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УЕФА Александер Чеферин российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Kicker
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Комментарии 6
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Андрій Заліщук
Сьогодні це дитина, а завтра це повноцінний окупант, скільки роликів на Ютуб, де наші блогери в чатрулетці попадають на ту дитячу російську біомасу...то просто аут, як вони себе ведуть, достойні своїх батьків
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+9
Alex Sem
гроші не пахнуть, ці організаціі самі кінчені навіть оон краще
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+2
Iigor6583
Ці "діти" в юнарміях на рашистському вишколі. Гнати цю всю рашистську наволоч сцаною ганчіркою. Хай грають смердючими х@йловськими фекаліями з рашистськими покидьками.
 
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0
MrStepanovM .
а що стосовно цих дітей?
Від початку вторгнення РФ убила в Україні 630 дітей, - ювенальні прокурори
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Crimea
"Вы не сочувствуете детям Германии?Сочувствую.Полтинника жалко, чтобы помочь?Нет.А почему?Не хочу."
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-2
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