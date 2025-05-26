Президент УЕФА пожалел российских детей. Но обещает не возвращать клубы рф
Чеферин хотел бы допуска юношеских сборных из россии
Президент УЕФА Александер Чеферин решил выразить сожаление тому факту, что юношеские сборные россии отстранены от футбола. Якобы российские дети (про украинских ничего не сказал) страдают из-за войны.
Ранее Чеферин хотел вернуть юношеские сборные рф, но натолкнулся на противодействие многих европейских федераций.
«Это дети, они не могут голосовать на выборах. Некоторые нации оказались под давлением и решили не голосовать (за возвращение юношеских сборных – прим)».
«Естественно, в отношении взрослых команд из россии ничего не меняется. И не изменится, пока идет война», – сказал Чеферин.
В прошлом году УЕФА и ФИФА делали попытки вернуть юношеские сборные россии, однако влиятельные федерации (в их числе Англия) блокируют это решение.
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