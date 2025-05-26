Президент УЕФА Александер Чеферин решил выразить сожаление тому факту, что юношеские сборные россии отстранены от футбола. Якобы российские дети (про украинских ничего не сказал) страдают из-за войны.

Ранее Чеферин хотел вернуть юношеские сборные рф, но натолкнулся на противодействие многих европейских федераций.

«Это дети, они не могут голосовать на выборах. Некоторые нации оказались под давлением и решили не голосовать (за возвращение юношеских сборных – прим)».

«Естественно, в отношении взрослых команд из россии ничего не меняется. И не изменится, пока идет война», – сказал Чеферин.

В прошлом году УЕФА и ФИФА делали попытки вернуть юношеские сборные россии, однако влиятельные федерации (в их числе Англия) блокируют это решение.