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  4. Пятая попытка против Челси. Сможет ли Бетис выиграть еврокубок?
Лига конференций
26 мая 2025, 19:24 |
517
0

Пятая попытка против Челси. Сможет ли Бетис выиграть еврокубок?

Никогда ранее бело-зеленые не играли в решающих матчах евротурниров

26 мая 2025, 19:24 |
517
0
Пятая попытка против Челси. Сможет ли Бетис выиграть еврокубок?
Real Betis

28 мая в польском Вроцлаве состоится финальный матч Лиги Конференций, в котором сойдутся испанский Бетис и английский Челси.

Бетис впервые в своей истории сыграет в решающем поединке еврокубка. До этого сезона наивысшим достижением Бетиса был четвертьфинал Кубка обладателей кубков (дважды).

В своей еврокубковой истории испанский клуб сыграл уже 8 матчей против английских команд. В этих играх Бетис смог лишь на 1 победу, как раз над Челси в Лиге чемпионов 2005/06.

Именно с Челси Бетис встречался чаще всего, 4 раза. В активе клуба из Севильи 1 победа и 3 поражения.

  • 1997/98, КВН, Бетис – Челси 1:2 - 1:3
  • 2005/06, ЛЧ, Бетис – Ливерпуль 1:2 - 0:0
  • 2005/06, ЛЧ, Бетис – Челси 1:0 - 0:4
  • 2022/23, ЛЕ, Бетис – МЮ 0:1 - 1:4
  • 2024/25, ЛК, Бетис – Челси

Интересным фактом является то, что команды встретятся между собой уже в третьем еврокубковом турнире: Кубок обладателей кубков, Лига чемпионов, Лига Конференций.

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Лига конференций Бетис Челси статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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