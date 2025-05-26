Пятая попытка против Челси. Сможет ли Бетис выиграть еврокубок?

28 мая в польском Вроцлаве состоится финальный матч Лиги Конференций, в котором сойдутся испанский Бетис и английский Челси.

Бетис впервые в своей истории сыграет в решающем поединке еврокубка. До этого сезона наивысшим достижением Бетиса был четвертьфинал Кубка обладателей кубков (дважды).

В своей еврокубковой истории испанский клуб сыграл уже 8 матчей против английских команд. В этих играх Бетис смог лишь на 1 победу, как раз над Челси в Лиге чемпионов 2005/06.

Именно с Челси Бетис встречался чаще всего, 4 раза. В активе клуба из Севильи 1 победа и 3 поражения.

1997/98, КВН, Бетис – Челси 1:2 - 1:3

2005/06, ЛЧ, Бетис – Ливерпуль 1:2 - 0:0

2005/06, ЛЧ, Бетис – Челси 1:0 - 0:4

2022/23, ЛЕ, Бетис – МЮ 0:1 - 1:4

2024/25, ЛК, Бетис – Челси

Интересным фактом является то, что команды встретятся между собой уже в третьем еврокубковом турнире: Кубок обладателей кубков, Лига чемпионов, Лига Конференций.