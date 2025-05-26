Пятая попытка против Челси. Сможет ли Бетис выиграть еврокубок?
Никогда ранее бело-зеленые не играли в решающих матчах евротурниров
28 мая в польском Вроцлаве состоится финальный матч Лиги Конференций, в котором сойдутся испанский Бетис и английский Челси.
Бетис впервые в своей истории сыграет в решающем поединке еврокубка. До этого сезона наивысшим достижением Бетиса был четвертьфинал Кубка обладателей кубков (дважды).
В своей еврокубковой истории испанский клуб сыграл уже 8 матчей против английских команд. В этих играх Бетис смог лишь на 1 победу, как раз над Челси в Лиге чемпионов 2005/06.
Именно с Челси Бетис встречался чаще всего, 4 раза. В активе клуба из Севильи 1 победа и 3 поражения.
- 1997/98, КВН, Бетис – Челси 1:2 - 1:3
- 2005/06, ЛЧ, Бетис – Ливерпуль 1:2 - 0:0
- 2005/06, ЛЧ, Бетис – Челси 1:0 - 0:4
- 2022/23, ЛЕ, Бетис – МЮ 0:1 - 1:4
- 2024/25, ЛК, Бетис – Челси
Интересным фактом является то, что команды встретятся между собой уже в третьем еврокубковом турнире: Кубок обладателей кубков, Лига чемпионов, Лига Конференций.
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