ФОТО. Жена Довбика в Instagram намекнула на возможный переезд

Форвард «Ромы» Артём Довбик завершил сезон без выхода в Лигу чемпионов, а его жена Юлия поделилась размышлениями о жизни в Италии.

В Instagram она отметила, что им комфортно в Риме, но футбольное будущее непредсказуемо, поэтому она старается ценить момент.

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В числе любимых стран Юлия назвала Украину, Испанию и Англию — Италия в список не вошла.

Некоторые футбольные фанаты интерпретировали её слова как неуверенность в будущем в составе «Ромы»: вполне вероятно, что Артём будет рассматривать предложения из Ла Лиги и АПЛ.