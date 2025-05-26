ФОТО. Жена Довбика в Instagram намекнула на возможный переезд
Юлия Довбик поделилась своими размышлениями
Форвард «Ромы» Артём Довбик завершил сезон без выхода в Лигу чемпионов, а его жена Юлия поделилась размышлениями о жизни в Италии.
В Instagram она отметила, что им комфортно в Риме, но футбольное будущее непредсказуемо, поэтому она старается ценить момент.
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В числе любимых стран Юлия назвала Украину, Испанию и Англию — Италия в список не вошла.
Некоторые футбольные фанаты интерпретировали её слова как неуверенность в будущем в составе «Ромы»: вполне вероятно, что Артём будет рассматривать предложения из Ла Лиги и АПЛ.
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