Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Первая лига
26 мая 2025, 19:26 |
330
0

Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Полтава» получила путевку в УПЛ

26 мая 2025, 19:26 |
330
0
Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Металлист

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – СК «Полтава». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

В случае победы в этом матче «Полтава» гарантировала себе второе место вне зависимости от результатов других матчей. И команда смогла взять три очка.

Победу полтавской команде принес Евгений Стрельцов. Форвард забил решающий мяч на 84-й минуте.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Металлист» – СК «Полтава» – 0:1

Гол: Стрельцов 84

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Динамо приняло решение по Ванату. Есть интерес из Испании
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
ВИДЕО. «Кофе по-турецки». Шахтер анонсировал подписание тренера
Металлист Харьков Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Евгений Стрельцов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Футбол | 25 мая 2025, 22:50 37
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру
Турана не будет? Шахтер сделал предложение стать тренером Луишу Каштру

Речь о португальском специалисте, но не о том, который уже работал с «горняками»

ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
Футбол | 26 мая 2025, 12:05 14
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»
ЛЕОНЕНКО: «Почему Динамо туда лезет? Над Суркисом можно много шутить»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал столичный клуб

Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Футбол | 26.05.2025, 19:36
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Николай ШАПАРЕНКО: «Третья звезда есть. Динамо идет за четвертой»
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Футбол | 26.05.2025, 06:00
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Итоговая таблица АПЛ. Определена топ-пятерка: кто попал в Лигу чемпионов?
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 26.05.2025, 09:55
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
Динамо и Шахтер завершили сезон. Турнирная таблица УПЛ: остался один вопрос
25.05.2025, 06:23 15
Футбол
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
Склоним головы. Российская авиабомба по Эпицентру убила экс-гребчиху
25.05.2025, 09:00
Война
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
Барселона определила сумму, за которую продаст Ямаля
26.05.2025, 04:43 1
Футбол
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
Украинец с мировым рекордом в 13-й раз стал чемпионом мира
25.05.2025, 10:55
Другие виды
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
Источник назвал нового тренера Полесья. Его умоляли не идти
26.05.2025, 09:02 11
Футбол
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
Определена новая команда Криштиану Роналду. Он вернется в Европу
26.05.2025, 04:08 6
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я тебе никогда больше руку не подам»
26.05.2025, 07:43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем