Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Полтава» получила путевку в УПЛ
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – СК «Полтава». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.
В случае победы в этом матче «Полтава» гарантировала себе второе место вне зависимости от результатов других матчей. И команда смогла взять три очка.
Победу полтавской команде принес Евгений Стрельцов. Форвард забил решающий мяч на 84-й минуте.
Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая
«Металлист» – СК «Полтава» – 0:1
Гол: Стрельцов 84
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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