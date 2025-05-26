Металлист – СК Полтава – 0:1. Видео гола и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Металлист» – СК «Полтава». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

В случае победы в этом матче «Полтава» гарантировала себе второе место вне зависимости от результатов других матчей. И команда смогла взять три очка.

Победу полтавской команде принес Евгений Стрельцов. Форвард забил решающий мяч на 84-й минуте.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Металлист» – СК «Полтава» – 0:1

Гол: Стрельцов 84

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