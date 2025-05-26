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Украина. Первая лига
26 мая 2025, 18:55 | Обновлено 26 мая 2025, 19:29
229
0

Агробизнес – Металлист 1925 – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Металлист 1925» занял третье место

26 мая 2025, 18:55 | Обновлено 26 мая 2025, 19:29
229
0
Агробизнес – Металлист 1925 – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Агробизнес

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Агробизнес» – «Металлист 1925». Поединок завершился вничью 1:1.

«Агробизнес» неудачно провел весеннюю часть чемпионата. Команда с лидирующих позиций опустилась на пятое место.

В поединке с «Металистом» «Агробизнес» забил первым. Счет на 52-й минуте открыл Максим Войтиховский.

Казалось, что «Агробизнес» сможет завершить чемпионат на победной ноте. Но на 90-й минуте игрок «Металлиста 1925» Кристиан Мба сравнял счет.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Агробизнес» – «Металлист 1925» – 1:1

Голи: Войтиховский 52 – Мба 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Агробизнес Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Максим Войтиховский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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