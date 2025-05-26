Агробизнес – Металлист 1925 – 2:1. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Агробизнес» – «Металлист 1925». Поединок завершился вничью 1:1.

«Агробизнес» неудачно провел весеннюю часть чемпионата. Команда с лидирующих позиций опустилась на пятое место.

В поединке с «Металистом» «Агробизнес» забил первым. Счет на 52-й минуте открыл Максим Войтиховский.

Казалось, что «Агробизнес» сможет завершить чемпионат на победной ноте. Но на 90-й минуте игрок «Металлиста 1925» Кристиан Мба сравнял счет.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Агробизнес» – «Металлист 1925» – 1:1

Голи: Войтиховский 52 – Мба 90

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