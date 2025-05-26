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26 мая 2025, 18:48 | Обновлено 26 мая 2025, 19:23
988
4

ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь

Мария Третяк напомнила о себе

26 мая 2025, 18:48 | Обновлено 26 мая 2025, 19:23
988
4
ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь
Instagram. Мария Третяк

Ведущая УПЛ-ТБ Мария Третяк снова радует поклонников яркими фото.

22-летняя красотка опубликовала новую серию в джинсах и боди с открытой спиной, подчеркнув фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Мария начала карьеру спортивным фотографом в 15 лет и теперь стремится стать одной из ведущих футбольных журналисток Украины.

Также девушка профессионально занимается фотографией.

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фото девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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А де вогонь)))
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Barabashovo
Моя любимая племяшка!
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0
Денис Брегін
трішки відгодувати треба.
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0
Ruslan77777
Капусти потрібно більше їсти, щоб цицьки виросли.
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0
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