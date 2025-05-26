ФОТО. Ведущая УПЛ-ТБ впечатлила новыми снимками. Она – огонь

Ведущая УПЛ-ТБ Мария Третяк снова радует поклонников яркими фото.

22-летняя красотка опубликовала новую серию в джинсах и боди с открытой спиной, подчеркнув фигуру.

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Мария начала карьеру спортивным фотографом в 15 лет и теперь стремится стать одной из ведущих футбольных журналисток Украины.

Также девушка профессионально занимается фотографией.