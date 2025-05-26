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Украина. Первая лига
26 мая 2025, 18:29 | Обновлено 26 мая 2025, 18:37
144
0

Эпицентр – Кудровка – 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпион Первой лиги подтвердил свой статус

26 мая 2025, 18:29 | Обновлено 26 мая 2025, 18:37
144
0
Эпицентр – Кудровка – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Эпицентр

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Эпицентр» – «Кудровка». Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:1.

«Эпицентр» досрочно обеспечил себе первое место в Первой лиге. «Кудровка» вела борьбу за попадание в топ-4.

Хозяева забили первыми. На 17-й минуте отличился Егор Демченко. «Кудровка» отыгралась на 33-й минуте. Автором гола стал Артем Легостаев.

И все же «Эпицентр» смог порадовать своих болельщиков победой. Три очка команде принес Иван Демиденко.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Эпицентр» – «Кудровка» – 2:1

Голи: Демченко, 17, Демиденко, 79 – Легостаев, 33.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Артем Легостаев Егор Демченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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