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  4. Буковина – ЮКСА – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
26 мая 2025, 17:59 |
76
1

Буковина – ЮКСА – 2:0. Видео голов и обзор матча

«Буковина» завершила сезон победой

26 мая 2025, 17:59 |
76
1
Буковина – ЮКСА – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» Черновцы – ЮКСА. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

Обе команды еще перед матчем лишились шансов попасть в топ-4 и особого турнирного значения поединок не имел. Однако мотивированная трибунами родного стадиона «Буковина» смогла одержать победу.

Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Олег Кожушко открыл счет на 36-й минуте. А на 42-й минуте Богдан Бойчук отправил в ворота команды из Тарасовки второй мяч.

Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая

«Буковина» Черновцы – ЮКСА – 2:0

Голы: Кожушко 36, Бойчук 42

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Богдан Бойчук Олег Кожушко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 1
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BUKO_CV
Цікаво чи буде якийсь ребаланс в команді БУКО? Якийсь адекватний тренер?? нормальна реконструкція стадіона? чи знову як бомжі, роки летять а прогресу 0, не можуть вийти із того СОВКА
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