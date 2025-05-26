Буковина – ЮКСА – 2:0. Видео голов и обзор матча
«Буковина» завершила сезон победой
В чемпионской группе Первой лиги состоялся матч «Буковина» Черновцы – ЮКСА. Поединок завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
Обе команды еще перед матчем лишились шансов попасть в топ-4 и особого турнирного значения поединок не имел. Однако мотивированная трибунами родного стадиона «Буковина» смогла одержать победу.
Оба мяча хозяева забили в первом тайме. Олег Кожушко открыл счет на 36-й минуте. А на 42-й минуте Богдан Бойчук отправил в ворота команды из Тарасовки второй мяч.
Первая лига. Чемпионская группа. 24 мая
«Буковина» Черновцы – ЮКСА – 2:0
Голы: Кожушко 36, Бойчук 42
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм
Де Лаурентис анонсировал переход Кевина Де Брюйне