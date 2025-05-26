ВИДЕО. Слезы Анчелотти. Как именитый тренер прощался с Реалом

Видео на канале Sport.ua о том, как именитый наставник Карло Анчелотти покинул Реал. Опытный специалист вспомнил многочисленные позитивные моменты и не сдержал слез.

Тренер уже прибыл в Бразилию, где начинает работу с национальной сборной.

А Анчелотти в Реале уже заменил испанский специалист Хаби Алонсо.

ВИДЕО. Как Карло Анчелотти попрощался с Реалом