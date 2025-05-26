Испания26 мая 2025, 17:45 |
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ВИДЕО. Слезы Анчелотти. Как именитый тренер прощался с Реалом
Опытный тренер покинул мадридскую команду
26 мая 2025, 17:45 |
216
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Видео на канале Sport.ua о том, как именитый наставник Карло Анчелотти покинул Реал. Опытный специалист вспомнил многочисленные позитивные моменты и не сдержал слез.
Тренер уже прибыл в Бразилию, где начинает работу с национальной сборной.
А Анчелотти в Реале уже заменил испанский специалист Хаби Алонсо.
ВИДЕО. Как Карло Анчелотти попрощался с Реалом
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