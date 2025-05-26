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  4. ВИДЕО. Слезы Анчелотти. Как именитый тренер прощался с Реалом
Испания
26 мая 2025, 17:45 |
216
0

ВИДЕО. Слезы Анчелотти. Как именитый тренер прощался с Реалом

Опытный тренер покинул мадридскую команду

26 мая 2025, 17:45 |
216
0
ВИДЕО. Слезы Анчелотти. Как именитый тренер прощался с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Видео на канале Sport.ua о том, как именитый наставник Карло Анчелотти покинул Реал. Опытный специалист вспомнил многочисленные позитивные моменты и не сдержал слез.

Тренер уже прибыл в Бразилию, где начинает работу с национальной сборной.

А Анчелотти в Реале уже заменил испанский специалист Хаби Алонсо.

ВИДЕО. Как Карло Анчелотти попрощался с Реалом

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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