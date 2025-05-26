Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос

Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 4) сенсационно звершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде четвертая ракетка мирового рейтинга ATP в четырех сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру (ATP 66) из Германии. В четвертом сете Даниэль оформил три брейка, не уступив американцу ни одной своей подачи.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 43 минуты. Это было их первое очное противостояние.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 5:7, 6:3, 3:6, 1:6

Немецкий теннисист одержал здесь уже третью победу в четырех матчах против игроков топ-10 (ранее Маттео Берреттини (ATP 8) – 2020 год и Янник Синнер (ATP 9) – 2023).