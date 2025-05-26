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  4. Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
26 мая 2025, 17:40 | Обновлено 26 мая 2025, 17:57
530
2

Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос

Тейлор Фритц в четырех сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру

26 мая 2025, 17:40 | Обновлено 26 мая 2025, 17:57
530
2
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Альтмайер

Американский теннисист Тейлор Фритц (ATP 4) сенсационно звершил выступление на Открытом чемпионате Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде четвертая ракетка мирового рейтинга ATP в четырех сетах проиграл Даниэлю Альтмайеру (ATP 66) из Германии. В четвертом сете Даниэль оформил три брейка, не уступив американцу ни одной своей подачи.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 43 минуты. Это было их первое очное противостояние.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Тейлор Фритц (США) [4] – Даниэль Альтмайер (Германия) – 5:7, 6:3, 3:6, 1:6

Немецкий теннисист одержал здесь уже третью победу в четырех матчах против игроков топ-10 (ранее Маттео Берреттини (ATP 8) – 2020 год и Янник Синнер (ATP 9) – 2023).

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Ролан Гаррос 2025 Тейлор Фритц Даниэль Альтмайер Маттео Берреттини
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Ця так звана "сенсація" з категорії очікуваних, бо Фрітц ніколи не був грунтовиком, на відміну від німця.
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0
Rom Mar
Спеціально зареєструвався, щоб написати. "Потерпів поразку", - це якою мовою написано? Українською мовою правильно казати "зазнав поразки". Суцільна безграмотність на сайті. Незрозуміло, чому так? Виправте будь-ласка.
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