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Италия
26 мая 2025, 18:20 | Обновлено 26 мая 2025, 18:43
1405
0

Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»

Де Лаурентис анонсировал переход Кевина Де Брюйне

26 мая 2025, 18:20 | Обновлено 26 мая 2025, 18:43
1405
0
Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис дал понять, что хавбек Кевин Де Брюйне, который покидает Манчестер Сити в статусе свободного агента, переходит в неаполитанскую команду.

«Знаю, что Кевин уже купил виллу в Италии. Мы общались с ним сегодня утром, был видеозвонок с его семьей. Это официально? Контракт еще не подписан, но все серьезно», – сказал де Лаурентис.

Наполи в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании украинского хавбека Георгия Судакова.

Известно, что у Де Брюйне есть вариант с клубом МЛС Чикаго Файер.

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Кевин Де Брюйне Наполи Аурелио Де Лаурентис трансферы трансферы Серии A
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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