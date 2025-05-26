Президент Наполи: «Де Брюйне уже купил виллу в Италии. Все серьезно»
Де Лаурентис анонсировал переход Кевина Де Брюйне
Президент Наполи Аурелио де Лаурентис дал понять, что хавбек Кевин Де Брюйне, который покидает Манчестер Сити в статусе свободного агента, переходит в неаполитанскую команду.
«Знаю, что Кевин уже купил виллу в Италии. Мы общались с ним сегодня утром, был видеозвонок с его семьей. Это официально? Контракт еще не подписан, но все серьезно», – сказал де Лаурентис.
Наполи в нынешнем сезоне стал чемпионом Италии. Ранее сообщалось, что клуб заинтересован в подписании украинского хавбека Георгия Судакова.
Известно, что у Де Брюйне есть вариант с клубом МЛС Чикаго Файер.
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