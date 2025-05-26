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  4. Виктория Сумы – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
26 мая 2025, 17:31 |
78
0

Виктория Сумы – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча

«Виктория» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги

26 мая 2025, 17:31 |
78
0
Виктория Сумы – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Виктория

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Виктория» Сумы – «Минай». Поединок завершился вничью 2:2.

Хозяева открыли счет на 39-й минуте. Руслан Паламар реализовал пенальти. «Минай» быстро отыгрался. Голом отметился Назарий Воробчак. Но в компенсированное к первому тайму время Паламар ударом с одиннадцатиметровой отметки вывел «Викторию» вперед.

«Минай» смог уйти от поражения. На 67-й минуте гол Антона Демченко принес гостям одно очко.

Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая

«Виктория» Сумы – «Минай» – 2:2

Голы: Паламар 39 (с пенальти), 45+1 (с пенальти) – Воробчак 43, Демченко 67.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Виктория Сумы Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Назарий Воробчак Антон Демченко Руслан Паламар
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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