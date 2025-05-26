Виктория Сумы – Минай – 2:2. Видео голов и обзор матча
«Виктория» лидирует в группе «Выбывание» Первой лиги
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Виктория» Сумы – «Минай». Поединок завершился вничью 2:2.
Хозяева открыли счет на 39-й минуте. Руслан Паламар реализовал пенальти. «Минай» быстро отыгрался. Голом отметился Назарий Воробчак. Но в компенсированное к первому тайму время Паламар ударом с одиннадцатиметровой отметки вывел «Викторию» вперед.
«Минай» смог уйти от поражения. На 67-й минуте гол Антона Демченко принес гостям одно очко.
Первая лига. Группа Выбывание. 23 мая
«Виктория» Сумы – «Минай» – 2:2
Голы: Паламар 39 (с пенальти), 45+1 (с пенальти) – Воробчак 43, Демченко 67.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руслан Петрович возглавит «Металлист 1925»
В ЛЧ сыграют: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, Ньюкасл, Тоттенхэм