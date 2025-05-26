Галатасарай обновил несколько рекордов чемпионата Турции
Во втором сезоне подряд Галатасарай показал высокие результаты
В матче 37-го тура турецкой Суперлиги Галатасарай на выезде победил Гезтепе со счетом 2:0.
Эта победа позволила набрать чемпиону Турции 92 очка в сезоне. Таким образом, Галатасарай стал первой командой в истории Суперлиги, которая в двух сезонах подряд набрала 90+ очков.
- 102 – 2023/24
- 92 – 2024/25
Победа над Гезтепе стала для Галатасарая 15-й выездной в сезоне 2024/25. Интересным фактом является то, что в сезоне 2023/24 действующий чемпион Турции одержал такое же количество выездных побед.
- 15 – 2023/24
- 15 – 2024/25
Также победа над Гезтепе стала 7-й кряду для Галатасарая, что является самой длинной победной серией этого сезона.
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