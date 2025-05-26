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Испания
26 мая 2025, 16:58 | Обновлено 26 мая 2025, 17:21
1369
0

«Это интересно». Барселона назвала две трансферные цели из АПЛ

Рэшфорд и Диас входят в список каталонской команды

26 мая 2025, 16:58 | Обновлено 26 мая 2025, 17:21
1369
0
«Это интересно». Барселона назвала две трансферные цели из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Спортивный директор Барселоны Деку признал, что команда рассматривает возможность усиление из АПЛ, а клубу интересны Маркус Рэшфорд из Манчестер Юнайтед и Луис Диас из Ливерпуля.

«Нам нравится игра Маркуса Рэшфорда и Луиса Диаса. Это интересные для нас игроки, однако у нас много футболистов в списках».

«Мы выйдем на рынок и посмотрим, кого можно подписать и кто может улучшить нашу команду», – сказал Деку.

Ранее сообщалось, что Барселона, несмотря на определенные финансовые проблемы, после удачного сезона готова выложить определенную сумму на новичков.

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Деку Маркус Рэшфорд Луис Диас Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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