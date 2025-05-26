ФОТО. Жена футболиста Динамо очаровала новыми кадрами

Жена защитника киевского «Динамо» Валерия Лучкевича, Анна, опубликовала эмоциональное фото после чемпионства команды.

На снимке — она в футболке «Динамо», с медалью на шее и счастливой улыбкой.

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Фото сделано прямо на стадионе сразу после церемонии награждения.

В соцсетях продолжается волна праздничных публикаций — болельщики и близкие делятся яркими моментами триумфа.