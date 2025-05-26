Другие новости26 мая 2025, 16:44 |
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ФОТО. Жена футболиста Динамо очаровала новыми кадрами
Жена Валерия Лучкевича поделилась фото со стадиона Динамо
26 мая 2025, 16:44 |
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Жена защитника киевского «Динамо» Валерия Лучкевича, Анна, опубликовала эмоциональное фото после чемпионства команды.
На снимке — она в футболке «Динамо», с медалью на шее и счастливой улыбкой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото сделано прямо на стадионе сразу после церемонии награждения.
В соцсетях продолжается волна праздничных публикаций — болельщики и близкие делятся яркими моментами триумфа.
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