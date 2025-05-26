Владимир ПЯТЕНКО: «Недооценки соперника не будет»
Женская сборная Украины готовится к матчам Лиги наций
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал готова ли команда к матчу с Албанией и Лиге наций.
– Прибыли в Хорватию транзитом через Польшу 23 мая. В составе делегации - 24 игрока, несколько легионерок присоединились к сборной непосредственно в Вараждине.
– В рядах сборной все футболистки, которых вы хотели видеть?
– К сожалению, травмировалась вратарь Дарья Келюшик из «Кривбасса», и ее заменила Екатерина Боклач из французского «Нанта». Не избежала повреждения и Тамила Химич из «Металлиста 1925», которая не сможет помочь команде.
– Что скажете о новичке сборной, Дарье Ивковой из «Систерс»?
– Она заслужила вызов успешной игрой на клубном уровне. Надеюсь, что одесситка быстро адаптируется в главной команде страны.
– Информации об албанках хватает?
– Нет. Это боевая сборная, которая настраивается в каждом матче играть через не могу. Албанки дважды обыграли хорваток, что свидетельствует об их хорошей подготовке. Вот почему с ними надо быть настороже, о какой-то недооценке не может быть и речи. Мои подопечные это прекрасно осознают, убежден, что они будут мотивированы и приложат усилия, чтобы во второй раз взять верх над балканками. Нам очень хочется сыграть в элите Лиги наций.
Расписание матчей:
30.05. Украина – Албания
30.05. Чехия – Хорватия
03.06. Хорватия – Украина
03.06. Албания – Чехия
Турнирная таблица
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Украина
|4
|3
|1
|0
|6—3
|10
|2
|Чехия
|4
|2
|1
|1
|10—3
|7
|3
|Албания
|4
|2
|0
|2
|8—8
|6
|4
|Хорватия
|4
|0
|0
|4
|2—12
|0
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