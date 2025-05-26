Владимир ПЯТЕНКО: «Недооценки соперника не будет»

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко прокомментировал готова ли команда к матчу с Албанией и Лиге наций.

– Прибыли в Хорватию транзитом через Польшу 23 мая. В составе делегации - 24 игрока, несколько легионерок присоединились к сборной непосредственно в Вараждине.

– В рядах сборной все футболистки, которых вы хотели видеть?

– К сожалению, травмировалась вратарь Дарья Келюшик из «Кривбасса», и ее заменила Екатерина Боклач из французского «Нанта». Не избежала повреждения и Тамила Химич из «Металлиста 1925», которая не сможет помочь команде.

– Что скажете о новичке сборной, Дарье Ивковой из «Систерс»?

– Она заслужила вызов успешной игрой на клубном уровне. Надеюсь, что одесситка быстро адаптируется в главной команде страны.

– Информации об албанках хватает?

– Нет. Это боевая сборная, которая настраивается в каждом матче играть через не могу. Албанки дважды обыграли хорваток, что свидетельствует об их хорошей подготовке. Вот почему с ними надо быть настороже, о какой-то недооценке не может быть и речи. Мои подопечные это прекрасно осознают, убежден, что они будут мотивированы и приложат усилия, чтобы во второй раз взять верх над балканками. Нам очень хочется сыграть в элите Лиги наций.

Расписание матчей:

30.05. Украина – Албания

30.05. Чехия – Хорватия

03.06. Хорватия – Украина

03.06. Албания – Чехия

Турнирная таблица