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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»
Украина. Премьер лига
26 мая 2025, 21:53 |
1357
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»

Маркевич – о вылете Черноморца

26 мая 2025, 21:53 |
1357
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это обидно. Мне очень жаль этот клуб и его фанатов»
УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич высказался о командах, которые по результатам сезона УПЛ 2024/25 понизились в классе.

«Если вылет «Ингульца» меня, в принципе, не удивил, то «Черноморец» жаль, особенно болельщиков. Не знаю, по каким причинам это произошло, но Одесса обязана быть представлена в элитном дивизионе. А в последние годы, точнее, десятилетия, такой серьезный клуб ничего не может достичь на внутренней арене. Обидно», – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось о том, что Маркевич прокомментировал сезон «Шахтера».

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Мирон Маркевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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