Цифры и факты. Важнейшие события 30-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 30-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» делает 10-ю ничью в этом сезоне, повторяя личный рекорд 31-летней давности, в том числе 3-ю кряду, также повторяя клубное достижение, установленное 18 лет назад.

Общая беспроигрышная серия бело-синих достигает 32-х матчей (+22=10), а домашняя – 25 (+20=5).

Динамовцы забивают в родных стенах 12 игр подряд.

Александр Караваев становится 48-м капитаном киевлян в чемпионатах Украины, а Валентин Моргун – 19-м голкипером.

«Колос» устанавливает личный рекорд, продлив голевую серию на чужих полях до 5 матчей.

Алексей Сидоров, ставший автором 30-го гола «джокеров» ковалевцев в элитном дивизионе, на 307-й минуте прерывает сухую домашнюю серию киевлян и на 318-й безголевой сериал «колосков» в гостевых баталиях с бело-синими.

Все три встречи команд Александра Кучера и Руслана Ротаня завершаются вничью.

«Александрия» прерывает две голевые серии: в чемпионате – из 10 игр и во встречах с «Черноморцем» – из 9. Последний раз «горожане» не забивали соперникам 1 марта 2025 года – 0:3 в гостях с «Шахтером», а «морякам» – 10 марта 2018-го – 0:0 дома.

Кирилл Ковалец проводит 153-й матч за черно-желто-зеленых в УПЛ и становится новым рекордсменом клуба, обойдя Евгения Банаду.

«Рух» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию во встречах с «Шахтером» - 4 ничьи и 5 поражений.

Желто-черные подписывают 30-ю мировую в родных стенах и 30-ю в УПЛ при Виталии Пономареве.

Марино Пушич проводит 50-й матч в чемпионатах Украины (+34=10-6, 109-40).

10-й мяч за «Шахтер» забивает Эгиналду (ЧУ – 8, ЕК – 2).

Юрий Вернидуб проводит 90-й матч в УПЛ во главе «Кривбасса» (+42=19-29, 111-86).

Егор Твердохлеб забивает «Полесью» больше, чем кому-либо – 5 мячей (4 – за «Кривбасс», 1 – за «Минай»).

Егор Твердохлеб становится 10-м игроком криворожцев, забившим 15 мячей в украинских чемпионатах.

ФК Кривбасс

Егор Твердохлеб на 349-й минуте прерывает безголевую гостевую серию бело-красно-черных.

«Полесье» подписывает 20-ю мировую в элитном дивизионе.

«Карпаты» терпят 10-е поражение в УПЛ и прерывают свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 10 игр (+8=2). Последний раз львовяне уступали гостям 28 сентября 2024 года – 1:3 с «Полесьем».

250-й матч в карьере проводит Владимир Адамюк (ЧУ – 218, КУ – 22, ЕК – 10).

«Заря» празднует 10-ю викторию в УПЛ под руководством Младена Бартуловича.

Луганчане становятся 8-м клубом, одержавшим 10 волевых побед на чужих полях.

Матч «Карпаты» – «Заря» собирает рекордную в сезоне-2024/25 зрительскую аудиторию – 6 500 болельщиков.

«Верес» подписывает 70-ю мировую в чемпионатах Украины, а ЛНЗ – 10-ю в этом сезоне.

«Сиреневые» вносят сразу 7 поправок в таблицу клубных достижений, сделав в общем 6-ю ничью подряд, а на чужих полях – 3-ю, а также продлив общую беспригрышную серию до 6 матчей, общую безвыигрышную до 9 игр (=6-3), а гостевую – до 5 (=3-2). Кроме того, подопечные Романа Григорчука завершают сухую и безголевую серии на чужих полях – соответственно на 345-й и 428-й минутах.

Александр Скляр проводит 250-й матч в УПЛ в рядах «Ворсклы», а Юрий Максимов – 80-й на посту главного тренера полтавчан (+29=25-26, 96-91).

Бело-зеленые 3-й раз подряд делит очки с хозяевами.

Владислав Кулач становится автором 10-го гола полтавчан во встречах с красно-желтыми.

«Ингулец» проводит 50-й матч в элитном дивизионе на своем поле (+14=14-22, 36-55).

Станислав-Нури Малыш на 366-й минуте прерывает гостевую сухую серию «Ворсклы».

«Левый берег», заработавший 5-ю «баранку» кряду на чужих полях (мячи 2-11), терпит 10-е поражение в гостях.

Гостевая безничейная серия «аистов» достигает 10 матчей (+2-8).

Подопечные Виталия Первака 10-й раз обходятся без голов на чужих полях.

«Оболонь» обновляет личный рекорд, обходясь без поражений в родных стенах 4 игры подряд (+2=2).

300-й матч в чемпионатах Украины проводит Игорь Пердута («Ворскла»), 200-й – Филипп Будковский, 50-й – Петар Мичин (оба – «Заря»), 1-й – Давид Благодарный (ЛНЗ), Симон Галоян («Александрия»), Валентин Моргун («Динамо») и Николай Огарков («Шахтер»).

5-й мяч в УПЛ забивают Жордан и Бени Макуана, 1-й – Артем Слесар (в 23-й игре) и Максим Смеян (в 32-й).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Бени Макуана (ЛНЗ).

1-ю красную карточку в УПЛ получает Андрей Якимив (в 6-й игре).

50-й «горчичник» в сезоне-2024/25 зарабатывают для своих команд Денис Шостак («Александрия»), Виталий Фарасеенко («Ингулец») и Роман Дидык («Рух»).

20-й раз удаляет игрока гостей арбитр из Киевской области Николай Балакин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ