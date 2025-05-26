Другие новости26 мая 2025, 16:02 | Обновлено 26 мая 2025, 16:11
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ФОТО. Жена футболиста Шахтера поделилась горячими кадрами
Дария Бондарь в своём репертуаре
26 мая 2025, 16:02 | Обновлено 26 мая 2025, 16:11
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Жена футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, Дария Бондарь, опубликовала ряд стильных снимков.
Ведущая «Шахтер-TV» поделилась горячими кадрами на своей странице в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Моя жизнь, мои правила», – так подписала публикацию Дарья, на которой она в короткой юбке и с оголенным животом.
«Невероятно красивая», «Даша, ты такая вау», «Идеал красоты», – украинская журналистка получила множество комплиментов и лайков.
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