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26 мая 2025, 16:02 | Обновлено 26 мая 2025, 16:11
862
2

ФОТО. Жена футболиста Шахтера поделилась горячими кадрами

Дария Бондарь в своём репертуаре

26 мая 2025, 16:02 | Обновлено 26 мая 2025, 16:11
862
2
ФОТО. Жена футболиста Шахтера поделилась горячими кадрами
Instagram. Дарья Бондарь

Жена футболиста «Шахтера» Валерия Бондаря, Дария Бондарь, опубликовала ряд стильных снимков.

Ведущая «Шахтер-TV» поделилась горячими кадрами на своей странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Моя жизнь, мои правила», – так подписала публикацию Дарья, на которой она в короткой юбке и с оголенным животом.

«Невероятно красивая», «Даша, ты такая вау», «Идеал красоты», – украинская журналистка получила множество комплиментов и лайков.

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фото Даша Савина Шахтер Донецк девушки lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Валерий Бондарь
Максим Лапченко Источник: Instagram
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